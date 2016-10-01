Абаев сыграет за "Локо" в чемпионате России впервые с 2014 года

Стал известен состав "Локомотива" на матч 9-го тура чемпионата России против "Арсенала". Место в воротах команды займет Илья Абаев, для которого эта игра станет первой в премьер-лиге с 7 декабря 2014 года. В текущем сезоне он провел один матч в Кубке России против "Химок" (3:0).

Полностью заявка "Локо" выглядит следующим образом: Абаев - Пейчинович, Чорлука, Михалик, В. Денисов - Фернандеш, Баринов - Самедов, Миранчук, Хенти - Портнягин. Запасные - Гильерме, Лобанцев, Логашов, Шишкин, Коломейцев, Ндинга, Касаев, Янбаев, Майкон, Игнатьев, Шкулетич.

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"