16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Абаев сыграет за "Локо" в чемпионате России впервые с 2014 года

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Стал известен состав "Локомотива" на матч 9-го тура чемпионата России против "Арсенала". Место в воротах команды займет Илья Абаев, для которого эта игра станет первой в премьер-лиге с 7 декабря 2014 года. В текущем сезоне он провел один матч в Кубке России против "Химок" (3:0).

Полностью заявка "Локо" выглядит следующим образом: Абаев - Пейчинович, Чорлука, Михалик, В. Денисов - Фернандеш, Баринов - Самедов, Миранчук, Хенти - Портнягин. Запасные - Гильерме, Лобанцев, Логашов, Шишкин, Коломейцев, Ндинга, Касаев, Янбаев, Майкон, Игнатьев, Шкулетич.

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Патриот Сибири

Ох, чую, Баринов набегается с Фернандешем в паре. Лучше бы Михалика в опорную зону.

16:49

РусланИ

а где правдоруб Денисов?

16:37

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