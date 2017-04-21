Абаев провел первую тренировку с "Краснодаром"

Сегодня "Краснодар" завершает подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Команда провела тренировку на базе, в занятии впервые принял участие голкипер Илья Абаев, который был арендован у московского "Локомотива". В текущем сезоне 35-летний вратарь провел всего два матча.

"Тренерский штаб "горожан" во главе с Игорем Шалимовым планирует включить новобранца в заявку на игру", – говорится в сообщении на сайте команды.

Напомним, что матч 24-го тура "Краснодар" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи