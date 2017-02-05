Аарон Оланаре: "Возможно, ЦСКА еще станет чемпионом в этом сезоне. Все реально"

Старый новый нигерийский нападающий ЦСКА Аарон Оланаре подчеркнул в интервью "СЭ", что он предельно мотивирован в московской команде. По его мнению, армейцы могут стать чемпионами в этом сезоне.

– Год назад вы сказали, что хотите играть в ЦСКА, в том числе потому, что армейцы постоянно выступают в Лиге чемпионов. Но в РФПЛ красно-синие пока занимают третье место...

– Ничего страшного. Могу заверить, что буду выкладываться по полной. Времени еще предостаточно. Возможно, ЦСКА еще станет чемпионом в этом сезоне. Все реально.

– А после того как сделаете себе имя в футболе, поедете в Китай?

– Иногда мы играем ради удовольствия, иногда ради дохода, иногда для того, чтобы сделать себе имя. Не вижу ничего плохого в том, когда популярный футболист, многого добившийся в Европе, уезжает в Китай. Поверьте, я еще нескоро туда поеду. Вообще об этом не думаю. Надо долго выступать на другом уровне, чтобы вновь вспомнить о китайской лиге. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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