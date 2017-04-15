17:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Аарон Оланаре: "В матче с "Ростовом" нам не хватило везения"

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Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре после матча 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) посетовал на слабую реализацию. При этом нигериец остался доволен игрой своей команды.

– Чего сегодня не хватило для победы над "Ростовом"?

– Была хорошая игра. Мы хорошо играли и делали все, что могли, но не хватило везения, чтобы забить. Мы создаем моменты, но реализовать их не можем.

– Соперник вышел играть на 0:0?

– Наш соперник играл с усиленным блоком защиты, поэтому мы сделали акцент на атакующий потенциал. Появились сразу я, Ионов и Витинью под нами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Вам не хватает мастерства! Вот когда будет реализация хотя бы одного момента...

17:51

Valdemarson

Мастерства вам не хватило...

17:49

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