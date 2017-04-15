Аарон Оланаре: "В матче с "Ростовом" нам не хватило везения"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре после матча 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) посетовал на слабую реализацию. При этом нигериец остался доволен игрой своей команды.

– Чего сегодня не хватило для победы над "Ростовом"?

– Была хорошая игра. Мы хорошо играли и делали все, что могли, но не хватило везения, чтобы забить. Мы создаем моменты, но реализовать их не можем.

– Соперник вышел играть на 0:0?

– Наш соперник играл с усиленным блоком защиты, поэтому мы сделали акцент на атакующий потенциал. Появились сразу я, Ионов и Витинью под нами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)