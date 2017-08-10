Аарон Оланаре: "Уверен, что ЦСКА обыграет "Спартак"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отметил, что в матче 5-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) армейцы долго вкатывались в игру. Форвард подчеркнул, что забитый им гол придаст ему новых сил.
– Первый тайм был сложный, мы долго вкатывались в игру, – цитирует клубная пресс-служба Оланаре. – Понадобилось время, чтобы понять, как играет соперник. Во второй половине было легче, мы контролировали ход встречи и довели ее до победы.
– Эпизод с вашим голом был немного сумбурным. Вспомните, пожалуйста, как именно все произошло.
– Все боролись за мяч. Был некий сумбур, рикошеты. Мяч попал в штангу, отскочил назад, и я оказался первым на подборе. Это результат общекомандных действий. Все оказали необходимое давление, пошли в прессинг, поборолись за мяч.
– Счастливы ли вы, ведь давно хотели забить первый гол после возвращения? И придаст ли он вам уверенности?
– Это меня подстегнет, простимулирует, даст прилив сил. Буду стараться использовать каждый эпизод, сделаю все, чтобы команда побеждала.
– Незадолго до матча вы покрасили волосы в оранжевый цвет. Это помогло?
– Конечно, волосы ни при чем! (улыбается) Это результат работы на тренировках. Я вкалывал на них, а наш тренер всегда подсказывал, ориентировал. Я прислушивался к его советам, пытался сконцентрироваться и поднять свой уровень. Надеюсь, буду держать его на высокой планке. Гол – результат усердной работы.
– Впереди дерби. Армейцы проиграли предыдущую игру с красно-белыми. С какими эмоциями команда подойдет к этой игре?
– Это будет большой матч, крупное дерби. Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Уверен, что мы сможем одержать победу.
Опрос
Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aaron-olanare-nadeyus-budu-derzhat-vysokiy-uroven/
armi
Мальчик уже полетел на крыльях первого гола. Ничего хорошего это не принесет. Ему о КОЛЛЕКТИВНОЙ ИГРЕ уже несколько месяцев ВМГ толкует, а толку чуть. Всё наигрываемое общими усилиями этот в секунду превращает в пустой звук. Даже во вчерашнем матче умудрился про**ать великолепную передачу и свой выход на пустые ворота. Тьфу!!!
19:13
баламошка
Магия Вуду? Сильно не выёживайся, а то у нас свои Зе Луиши есть.
19:10