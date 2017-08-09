Аарон Оланаре: "У ЦСКА нелегкий календарь, но мы стараемся адаптироваться к нему"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в перерыве матча 5-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что армейцы владеют преимуществом. По словам нигерийца, красно-синие приложат максимум усилий для того, чтобы одержать победу в этой встрече.

- Мы поддавливаем "Тосно", у нас было достаточно моментов, - сказал Оланаре в эфире телеканала "Футбол 1". Постараемся нарастить давление во втором тайме, думаю, что мы забьем. Мы сделаем все, чтобы победить в сегодняшнем матче. Календарь у ЦСКА сложный, мы играем через два-три дня. Стараемся адаптироваться к такому графику.