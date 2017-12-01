Аарон Оланаре: "Тосно"? Сейчас в премьер-лиге все научились играть на результат"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что команда из Ленинградской области в первом круге сумела доставить армейцам проблемы. Встреча в Санкт-Петебурге завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды, а нигериец стал автором одного из голов.

- Наш тренер говорит, что сейчас в премьер-лиге все научились играть на результат, и я с ним абсолютно согласен, - приводит официальный Твиттер ЦСКА слова Оланаре. - "Тосно" - хорошая команда, у себя дома сумела доставить нам проблемы.

Напомним, матч ЦСКА - "Тосно" состоится сегодня, 1 декабря. Начало - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.