Аарон Оланаре: "С юных лет болею за ЦСКА благодаря Чиди Одиа"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре признался, что давно поддерживает армейский клуб. Также он отметил, что не боится жестких стыков, несмотря на перенесенную тяжелую травму.

– Опаска, боязнь – эти ощущения непроизвольно сидят в тебе, – цитирует официальный сайт ЦСКА Оланаре. – Я пережил тяжелейшую травму и тоже с этим столкнулся. Но всякий раз пытаюсь изгнать ненужные мысли о том, что может что-то случиться. Надо забыть про страх, оттолкнуть от себя эти мысли. Иначе страх победит, а ты никогда не будешь прежним. Я внушаю себе, что могу идти в любые стыки, в жесткие столкновения, разворачиваться на этой ноге, бить с нее. Если есть хотя бы минимальные сомнения, это парализует тебя, сковывает. Я выжег их из себя благодаря силе воли. Теперь все в порядке, я прежний и даже сильнее.

– В нынешнее межсезонье ради переезда в Москву вы оставили Китай, хотя игроки сейчас наоборот в основном едут в Поднебесную. Чуть позже вы признались, что главная причина такого шага – любовь к клубу. Чем вас зацепил ЦСКА?

– Когда я играл в Китае, еще до всех контактов с армейским клубом знал, что существует такая команда. Если честно, я и в Нигерии следил за выступлениями армейцев. Начал мечтать, что однажды окажусь в этом великолепном клубе. Как-то раз ко мне подошли агенты, сказали, что есть интерес со стороны ЦСКА и других команд, принесли бумаги. И я, не читая, выкинул все остальные предложения – сказал, что даже слушать о них не хочу. Для меня существует только ЦСКА. Я всем сердцем полюбил эту команду задолго до того, как оказался в ней.

– Но почему?

– Благодаря Чиди Одиа. Нигерия – огромная страна, поэтому, возможно, вы не поверите в такие совпадения, но с Чиди мы жили очень близко друг к другу. Мы родом из одного штата Ривер, росли в одном городе, Порт-Харкорте. Играли за одну и ту же команду, просто в разные годы. И вот, когда мы были совсем маленькими, однажды к нам в гости приехал Чиди. Для нас он был большим игроком, звездой. Мы смотрели на него как на великого футболиста. Он очень поддерживал нас – мальчишек из детской спортивной школы. И много рассказывал о ЦСКА.

– В 2005 году Чиди выиграл с ЦСКА Кубок УЕФА.

– Конечно, я знаю об этом. А еще он играл за сборную. Когда мы делали первые шаги, то мечтали повторить его путь. Чиди вложил нам в головы мысль, что в такой далекой стране, как Россия, можно с комфортом играть и даже завоевывать европейские трофеи. Так что я не шучу, с юных лет болею за ЦСКА.