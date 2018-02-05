13:29 | Футбол — РФПЛ

Аарон Оланаре: "На данный момент я остаюсь игроком ЦСКА"

Аарон ОЛАНАРЕ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Аарон ОЛАНАРЕ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что не вел переговоров с "Мольде". Форвард также добавил, что остается игроком армейской команды.

- Переговоры с "Мольде"? Это неверная информация, - цитирует Allnigeriasoccer Оланаре. - У меня не было контактов с "Мольде" или с их представителями. Я не хочу возвращаться в Норвегию. На данный момент я остаюсь игроком ЦСКА.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Оланаре провел 11 матчей и забил один гол.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Рюрик 09

Митяй Антибомж Зато Гинер - гений трансферной политики )) Сплошные точные попадания )) _____________ Эк вы зло, но точно подметили!!!

15:37

Рюрик 09

М-да... к сожалению это так.

15:36

soukhanov

Ничего, сейчас гинер поставит это чудо селекции на счетчик где-нибудь в темном углу конской базы и сразу он захочет не то что в Мольде, в Африку, к корням, потянет! А то у ГВК желчь регулярно разливается, когда он в платежную ведомость смотрит! Удачно китайцы коней на него подсадили!)) У него и у Траоре агент, наверное, один и тот же.

15:17

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Молодец. Сидит себе посасывает из кошелька РосСетей пару ломтей киловатт и в буй не дует. Удачное приобретение. Но главное он ужо окупилси. Факт.

14:52

spetrov

На данный момент я остаюсь игроком ЦСКА. ----- Все соки из нас вытянет. :)

14:39

Митяй Антибомж

Зато Гинер - гений трансферной политики )) Сплошные точные попадания ))

14:21

Митяй Антибомж

Мольде? Ха-ха )) Какой ему Мольде, он даже в конюшне заиграть не может ))

14:19

Бергкамп 10

Нигириец объективно слабое звено в команде. Жамалетдинов более уверение смотрится. Хотя может и раскроется еще.сложно ему будет расчитывать на игровое время

13:51

К.Б.Ын

Просто Оланаре не повезло с клубом. Возьмите к примеру Базелюка, Чалова. Парни тоже несчастны своим присутствием в конюшне)

13:49

Джаггер555

Гнать нужно - это дерево из ЦСКА, даже норвегам он не нужен.

13:41