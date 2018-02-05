Аарон Оланаре: "На данный момент я остаюсь игроком ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что не вел переговоров с "Мольде". Форвард также добавил, что остается игроком армейской команды.
- Переговоры с "Мольде"? Это неверная информация, - цитирует Allnigeriasoccer Оланаре. - У меня не было контактов с "Мольде" или с их представителями. Я не хочу возвращаться в Норвегию. На данный момент я остаюсь игроком ЦСКА.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Оланаре провел 11 матчей и забил один гол.
Рюрик 09
Митяй Антибомж Зато Гинер - гений трансферной политики )) Сплошные точные попадания )) _____________ Эк вы зло, но точно подметили!!!
15:37
Рюрик 09
М-да... к сожалению это так.
15:36
soukhanov
Ничего, сейчас гинер поставит это чудо селекции на счетчик где-нибудь в темном углу конской базы и сразу он захочет не то что в Мольде, в Африку, к корням, потянет! А то у ГВК желчь регулярно разливается, когда он в платежную ведомость смотрит! Удачно китайцы коней на него подсадили!)) У него и у Траоре агент, наверное, один и тот же.
15:17
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Молодец. Сидит себе посасывает из кошелька РосСетей пару ломтей киловатт и в буй не дует. Удачное приобретение. Но главное он ужо окупилси. Факт.
14:52
spetrov
На данный момент я остаюсь игроком ЦСКА. ----- Все соки из нас вытянет. :)
14:39
Митяй Антибомж
Зато Гинер - гений трансферной политики )) Сплошные точные попадания ))
14:21
Митяй Антибомж
Мольде? Ха-ха )) Какой ему Мольде, он даже в конюшне заиграть не может ))
14:19
Бергкамп 10
Нигириец объективно слабое звено в команде. Жамалетдинов более уверение смотрится. Хотя может и раскроется еще.сложно ему будет расчитывать на игровое время
13:51
К.Б.Ын
Просто Оланаре не повезло с клубом. Возьмите к примеру Базелюка, Чалова. Парни тоже несчастны своим присутствием в конюшне)
13:49
Джаггер555
Гнать нужно - это дерево из ЦСКА, даже норвегам он не нужен.
13:41