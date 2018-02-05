Аарон Оланаре: "На данный момент я остаюсь игроком ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что не вел переговоров с "Мольде". Форвард также добавил, что остается игроком армейской команды.

- Переговоры с "Мольде"? Это неверная информация, - цитирует Allnigeriasoccer Оланаре. - У меня не было контактов с "Мольде" или с их представителями. Я не хочу возвращаться в Норвегию. На данный момент я остаюсь игроком ЦСКА.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Оланаре провел 11 матчей и забил один гол.

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