Аарон Оланаре: "Матч с "Арсеналом" очень важен, нужно догонять "Зенит" и "Локомотив"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" подчеркнул, что армейцы готовы биться за победу. По словам форварда, армейцам необходимо выиграть, если они хотят догнать "Зенит" и "Локомотив" в турнирной таблице.
– Нас ждет очень важный матч, надо догонять "Зенит" и "Локомотив". Нам обязательно нужно побеждать, – приводит пресс-служба армейцев слова Оланаре. – Мы хорошо подготовились к этой игре и сделаем все возможное, чтобы набрать три очка. Команда в хорошей форме, все игроки готовы биться за победу.
Напомним, что матч "Арсенал" - ЦСКА состоится сегодня в Туле, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
#Matchday! Сегодня играем в Туле– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 октября 2017 г.
⚽️ #АрсеналЦСКА
🏆 #РФПЛ
⏰ 19:30 мск
🏟 Арсенал
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/ZL54lkG1PK
Конь_Огонь
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