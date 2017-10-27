Аарон Оланаре: "Матч с "Арсеналом" очень важен, нужно догонять "Зенит" и "Локомотив"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" подчеркнул, что армейцы готовы биться за победу. По словам форварда, армейцам необходимо выиграть, если они хотят догнать "Зенит" и "Локомотив" в турнирной таблице.

– Нас ждет очень важный матч, надо догонять "Зенит" и "Локомотив". Нам обязательно нужно побеждать, – приводит пресс-служба армейцев слова Оланаре. – Мы хорошо подготовились к этой игре и сделаем все возможное, чтобы набрать три очка. Команда в хорошей форме, все игроки готовы биться за победу.

Напомним, что матч "Арсенал" - ЦСКА состоится сегодня в Туле, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.