Аарон Оланаре: "Хочу оправдать свой вызов в сборную"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отметил, что он находится в отличной форме. По словам нигерийца, он готов оправдать свой вызов в национальную команду. Напомним, форвард заменил травмированного Алекса Ивоби.

- Я так взволнован, не могу словами описать то, что я чувствую сейчас, - Completesportsnigeria Оланаре. - Благодарен главному тренеру за эту прекрасную возможность. Лучше и быть не могло. Особенно с учетом того, что игра будет против Камеруна. Я намерен упорно работать, чтобы оправдать свой вызов в сборную. Надеюсь, мы победим камеруцев.