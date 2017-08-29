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14:56 | Футбол — РФПЛ

Аарон Оланаре: "Хочу оправдать свой вызов в сборную"

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Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отметил, что он находится в отличной форме. По словам нигерийца, он готов оправдать свой вызов в национальную команду. Напомним, форвард заменил травмированного Алекса Ивоби.

- Я так взволнован, не могу словами описать то, что я чувствую сейчас, - Completesportsnigeria Оланаре. - Благодарен главному тренеру за эту прекрасную возможность. Лучше и быть не могло. Особенно с учетом того, что игра будет против Камеруна. Я намерен упорно работать, чтобы оправдать свой вызов в сборную. Надеюсь, мы победим камеруцев.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Накаркает. Опять травмированным заявится!

15:08