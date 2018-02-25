Аарон Оланаре: "Хочу играть регулярно, чтобы заслуженно получать зарплату. Ненавижу легкие деньги"

Нападающий Аарон Оланаре, перешедший из ЦСКА в "Амкар" на правах аренды сказал, что готов с полной отдачей играть за новую команду. Форвард отметил, что хочет попасть в состав сборной Нигерии на чемпионат мира-2018.
- Хочу играть регулярно, чтобы заслуженно получать зарплату, - цитирует Viral World News Оланаре. - Ненавижу легкие деньги, потому что я игрок, готовый полносью отдаваться на поле. Я просто хочу играть в футбол. Это новый этап в карьере. Я рад тому, что перешел в "Амкар" и присоединился к своему другу Фегору Огуде. Но я по-прежнему игрок ЦСКА. После завершения сезона посмотрим, что будет дальше.
Все хотят сыграть на чемпионате мира. Я - не исключение. Но чтобы попасть туда, я должен играть регулярно, показывая хороший футбол. Ради этого я в "Амкаре".
Напомним, в этом сезоне Оланаре провел за ЦСКА семь игр в чемпионате России, в которых забил один гол. Соглашение между армейцами и пермяками рассчитано до лета 2018 года.
Перешедший в "Амкар" Оланаре сможет сыграть против ЦСКА //
Денис Маслов: "В ЦСКА по-прежнему рассчитывают на Оланаре"
Edmundo.Baldivieso
karlikf1, странный ты тип...
20:11 25 февраля
Островзаячий
Как всё-таки умеет Гинер избавляться от мусора. И ещё, в Перми исскуственный газон, а для его колена это приговор.
19:56 25 февраля
karlikf1
Это ему наверное в Нигерии, с раннего детства родители привили жизненную философию о ненависти к лёгким деньгам )))
19:50 25 февраля