Аарон Оланаре: "Хочу играть регулярно, чтобы заслуженно получать зарплату. Ненавижу легкие деньги"

Нападающий Аарон Оланаре, перешедший из ЦСКА в "Амкар" на правах аренды сказал, что готов с полной отдачей играть за новую команду. Форвард отметил, что хочет попасть в состав сборной Нигерии на чемпионат мира-2018.

- Хочу играть регулярно, чтобы заслуженно получать зарплату, - цитирует Viral World News Оланаре. - Ненавижу легкие деньги, потому что я игрок, готовый полносью отдаваться на поле. Я просто хочу играть в футбол. Это новый этап в карьере. Я рад тому, что перешел в "Амкар" и присоединился к своему другу Фегору Огуде. Но я по-прежнему игрок ЦСКА. После завершения сезона посмотрим, что будет дальше.

Все хотят сыграть на чемпионате мира. Я - не исключение. Но чтобы попасть туда, я должен играть регулярно, показывая хороший футбол. Ради этого я в "Амкаре".

Напомним, в этом сезоне Оланаре провел за ЦСКА семь игр в чемпионате России, в которых забил один гол. Соглашение между армейцами и пермяками рассчитано до лета 2018 года.

Перешедший в "Амкар" Оланаре сможет сыграть против ЦСКА //

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