Аарон Оланаре: "Гончаренко - грамотный и знающий специалист"

Новичок ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что рад вернуться в армейский клуб. 22-летний нигериец выразил уверенность, что сможет быстро адаптироваться в составе красно-синих. Также он высоко оценил нового главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко.

– Я очень рад и счастлив вернуться в ЦСКА, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Оланаре. - Для меня это действительно торжественный день!

– Очень эмоциональный был момент, когда вы общались с командой…

– Я был частью команды до травмы. Затем пришлось уехать, но теперь я вернулся и вновь ощутил себя частью коллектива. Пообщался с ребятами и понял, что меня никто не забыл. Когда прощался с ними, было непросто, но теперь мы снова вместе. Нельзя сказать, что прихожу как новичок, ведь я играл с этими ребятами, всех помню и знаю.

– Вы уже знакомы с тренерами, в том числе с возглавившим команду Виктором Михайловичем Гончаренко. Каким он вам запомнился за полгода совместной работы?

– Это очень грамотный и знающий специалист. Мне он запомнился тем, что говорил не много, но всегда по делу, давал инструкции и указания, которые всегда помогали в работе. Я очень благодарен за это. Наверное, мне не будет сложно понимать требования, которые мне будут предъявляться, мы сработаемся.

– Вы снова выбрали номер 99.

– Это всегда был мой любимый номер. Я с детства любил играть под ним. Всю свою жизнь играл под двумя девятками, даже в Норвегии. Не было сомнений, какой брать номер.

– Какие воспоминания от первого прихода в ЦСКА? Вы ведь полноправный чемпион России!

– Возвращаться в чемпионскую команду особенно сложно, это дополнительный вызов. Против чемпионов любой соперник играет на пределе возможностей. Мне будет очень непросто, но, с другой стороны, это заставляет меня еще больше трудиться. Буду стараться демонстрировать лучшие качества.

– Вы внимательно следили за успехами команды?

– Я всегда следил за командой, заходил на сайт, смотрел матчи по телевизору. Команда играла неплохо, но в чем-то не везло, недобрали очков. Но если мы все соберемся и покажем, на что способны, уверен, что сумеем сократить разницу. До "Спартака" восемь очков, до "Зенита" три, но мы сделаем всё возможное, чтобы отыграть отставание. Уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году.