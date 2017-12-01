Аарон Оланаре: "Для болельщиков ЦСКА не существует расстояний"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перед матчем премьер-лиги с "Тосно" отметил, что надеется забить на своем поле. Пока все четыре гола форварда за армейцев были забиты в гостях.

– Это то, чем я живу, ради чего работаю на тренировках, – цитирует официальный сайт ЦСКА Оланаре. – Мне хочется забить на нашей арене и услышать армейских болельщиков, которые тоже ждут этого момента. Будет шанс в игре с "Тосно" – сделаю все, чтобы его не упустить.

– Фан-сектор ЦСКА с самых первых матчей вас отлично принял. Это добавляет уверенности?

– Конечно. Ребята отлично поддерживают и всех без исключения наших игроков, и команду в целом. Для них не существует расстояний, к примеру, недавно они проехали через всю страну, чтобы посетить матч в Хабаровске. Было очень приятно видеть трибуну, заполненную нашими болельщиками на том матче. Можно только гордиться, что играешь для таких людей!

Матч ЦСКА - "Тосно" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.