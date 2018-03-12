Аарон Оланаре: "Было несколько вариантов по аренде, но решили выбрать "Амкар"

Нападающий "Амкара" Аарон Оланаре рассказал подробности своего перехода из ЦСКА. По его словам, в пермском клубе играют футболисты, которых он знал.

– Было несколько вариантов по аренде, но решили выбрать "Амкар". Я знал парней, которые здесь играют, и здесь хорошая команда и тренерский штаб.

– Неужели врачи разрешают вам играть на искусственном газоне?

– Несмотря на тяжелую травму, от которой я долго восстанавливался, они действительно разрешают мне играть на таком поле.

– Кульбиты во время празднования голов теперь в прошлом?

– Да, больше так делать не буду.

– Как будете праздновать голы?

– Всё, что в голову придет (улыбается).

– Вам комфортно в "Амкаре"?

– В целом все нормально, мне комфортно. За исключением того, что мы проиграли кубковую игру. Это, конечно, нехорошо.