Аарон Оланаре: "Было несколько вариантов по аренде, но решили выбрать "Амкар"

Нападающий "Амкара" Аарон Оланаре рассказал подробности своего перехода из ЦСКА. По его словам, в пермском клубе играют футболисты, которых он знал.
– Было несколько вариантов по аренде, но решили выбрать "Амкар". Я знал парней, которые здесь играют, и здесь хорошая команда и тренерский штаб.
– Неужели врачи разрешают вам играть на искусственном газоне?
– Несмотря на тяжелую травму, от которой я долго восстанавливался, они действительно разрешают мне играть на таком поле.
– Кульбиты во время празднования голов теперь в прошлом?
– Да, больше так делать не буду.
– Как будете праздновать голы?
– Всё, что в голову придет (улыбается).
– Вам комфортно в "Амкаре"?
– В целом все нормально, мне комфортно. За исключением того, что мы проиграли кубковую игру. Это, конечно, нехорошо.
Семь ветров
В игре на питерском стадионе Амкар играл в меньшинстве с начала игры, Оланаре выглядит кошмарно, то ли овёс некачественный был, то ли это один из слабейших игроков в ЧР.
14:26