"А я сяду в кабриолет". "Урал" вспомнил о песне Любови Успенской

Твиттер "Урала" опубликовал видео с тренировочного сбора команды на Кипре. Автобус, который перевозил футболистов "шмелей" сломался, поэтому спортсменам пришлось пересесть в пикап. На протяжении всего клипа играет песня Любови Успенской "Кабриолет".
– У нас готов новый клип для Любови Успенской. Спонсор клипа – сломавшийся кипрский автобус, – подписал видео "Урал" в Твиттере.
🎧 У нас готов новый клип для @LubaUspenskaya. Спонсор клипа - сломавшийся кипрский автобус pic.twitter.com/ad3F5WaW8y– ФК Урал (@FCURAL) 12 января 2019 г.
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