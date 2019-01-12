"А я сяду в кабриолет". "Урал" вспомнил о песне Любови Успенской

Твиттер "Урала" опубликовал видео с тренировочного сбора команды на Кипре. Автобус, который перевозил футболистов "шмелей" сломался, поэтому спортсменам пришлось пересесть в пикап. На протяжении всего клипа играет песня Любови Успенской "Кабриолет".

– У нас готов новый клип для Любови Успенской. Спонсор клипа – сломавшийся кипрский автобус, – подписал видео "Урал" в Твиттере.