17:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

А в среду Еськов будет судить матч ЦСКА...

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Алексей Еськов, арбитр получившегося скандальным матча 24-го тура чемпионата России "Зенит""Урал" (2:0), уже получил назначение на игру 25-го тура. В ближайшую среду столичному рефери предстоит судить встречу с участием другого претендента на место в тройке призеров – ЦСКА"Локомотив". (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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marksan

shpasic____ Их вообще не будут от Еськова! Судья будет другой после сегодняшнего скандала, если экс-кгбист Будогосский поймёт чем ему грозит следующий провал его ученика!

18:14

marksan

А Еськов - воспитанник Будогосского, как он сам признался! Питер! Зелёный коридор открывает Еськов с подачи Будогосского!

18:11

DENsid

И что из этого ??? Бобров такой ...Бобров )))

18:11

lsergey733

Кердык Локомотиву...

18:10

1 JAMAL

можно делать ставки на количество удалений в матче )

18:00

Ратислав

Пять удалений будет у ЦСКА. Еськов звенит тянет, а Лохи нахер никому н е интересны. Он ЦСКА тормозить будет.

18:00

22081983

Ничья

17:59

shpasic

пять удалений у Локо будет.

17:57