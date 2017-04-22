А в среду Еськов будет судить матч ЦСКА...

Алексей Еськов, арбитр получившегося скандальным матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0), уже получил назначение на игру 25-го тура. В ближайшую среду столичному рефери предстоит судить встречу с участием другого претендента на место в тройке призеров – ЦСКА – "Локомотив". (Александр БОБРОВ)
marksan
shpasic____ Их вообще не будут от Еськова! Судья будет другой после сегодняшнего скандала, если экс-кгбист Будогосский поймёт чем ему грозит следующий провал его ученика!
18:14
marksan
А Еськов - воспитанник Будогосского, как он сам признался! Питер! Зелёный коридор открывает Еськов с подачи Будогосского!
18:11
DENsid
И что из этого ??? Бобров такой ...Бобров )))
18:11
lsergey733
Кердык Локомотиву...
18:10
1 JAMAL
можно делать ставки на количество удалений в матче )
18:00
Ратислав
Пять удалений будет у ЦСКА. Еськов звенит тянет, а Лохи нахер никому н е интересны. Он ЦСКА тормозить будет.
18:00
22081983
Ничья
17:59
shpasic
пять удалений у Локо будет.
17:57