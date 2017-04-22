А в среду Еськов будет судить матч ЦСКА...

Алексей Еськов, арбитр получившегося скандальным матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0), уже получил назначение на игру 25-го тура. В ближайшую среду столичному рефери предстоит судить встречу с участием другого претендента на место в тройке призеров – ЦСКА – "Локомотив". (Александр БОБРОВ)