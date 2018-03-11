А был ли гол "Ахмата"? Откуда выбил мяч Акинфеев?

На 27-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Ахмат" - ЦСКА арбитр Сергей Иванов не засчитал взятие ворот красно-синих, характерным жестом показав, что гола не было. С ним категорически не согласились игроки "Ахмата". Кто прав?

Эпизод из матча #АхматЦСКА, который долго будут обсуждать. Был гол в ворота Акинфеева или нет? pic.twitter.com/oA6aHjGLNt – СЭ Футбол (@football_se) 11 марта 2018 г.

Стоит оговориться, что в том моменте Иванову не помог бы и видеоарбитр: качество телетрансляций матчей премьер-лиги по-прежнему оставляет желать лучшего. Те видеоповторы, которые показали телезрителям, не позволяют однозначно утверждать, что мяч полностью пересек линию ворот после удара Роши. Можно предположить, что Акинфеев успел выбить мяч до того, как он оказался за "ленточкой".

Второй ассистент Дмитрий Колосков в той ситуации не мог дать оценку эпизоду - обзор ему перекрывал игрок ЦСКА.

Отметим, что уже через минуту после спорного эпизода ЦСКА забил, сделав счет 2:0 в свою пользу. (Александр БОБРОВ)