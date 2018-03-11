А был ли гол "Ахмата"? Откуда выбил мяч Акинфеев?

На 27-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Ахмат" - ЦСКА арбитр Сергей Иванов не засчитал взятие ворот красно-синих, характерным жестом показав, что гола не было. С ним категорически не согласились игроки "Ахмата". Кто прав?
Эпизод из матча #АхматЦСКА, который долго будут обсуждать. Был гол в ворота Акинфеева или нет? pic.twitter.com/oA6aHjGLNt– СЭ Футбол (@football_se) 11 марта 2018 г.
Стоит оговориться, что в том моменте Иванову не помог бы и видеоарбитр: качество телетрансляций матчей премьер-лиги по-прежнему оставляет желать лучшего. Те видеоповторы, которые показали телезрителям, не позволяют однозначно утверждать, что мяч полностью пересек линию ворот после удара Роши. Можно предположить, что Акинфеев успел выбить мяч до того, как он оказался за "ленточкой".
Второй ассистент Дмитрий Колосков в той ситуации не мог дать оценку эпизоду - обзор ему перекрывал игрок ЦСКА.
Отметим, что уже через минуту после спорного эпизода ЦСКА забил, сделав счет 2:0 в свою пользу. (Александр БОБРОВ)
Семен Семенович
никитапалич И вообще - не то мы с вами обсуждаем!))...при чем тут гол - был или нет???...самое обидное то, что судья увидел гол и ...не засчитал!!!...а продажные наши судьи - тоже негативно влияют на развитию российского футбола в целом!----------------------------- Как сказал один политический деятель "Судья - козел продажная!" Аминь!
21:12
никитапалич
И вообще - не то мы с вами обсуждаем!))...при чем тут гол - был или нет???...самое обидное то, что судья увидел гол и ...не засчитал!!!...а продажные наши судьи - тоже негативно влияют на развитию российского футбола в целом!
20:32
никитапалич
Всегда надо быть объективным)))....нога Акинфеева , когда он отбывал мяч , находилась. как минимум за 30 см до линии ворот!...а диаметр мяча - максимум 23см!!!
20:18
Valdemarson
Семен Семенович Это и Дзагоева касается - как он с 5 метров умудрился в пустые ворота не попасть??? ______________ Потому шта по огороду бегали. Надо было смотреть, комментаторы всё рассказали.
20:05
trops57
судя по месту расположения Акинфеева, мяч пересёк линию. Но, любое решение арбитра, правильное
19:54
The glory !
Каждый видит как хочет , а счет говорит сам за себя.
19:52
Семен Семенович
сабзеро ... Кстати, как насчет неназначенного 100- процентного пенальти в ворота Зенита? Всё чисто?---------------------- Вы правы. Смотрел одним глазом, ибо неинтересно было. Сомнений, кто победит, не было уже на 3-4 минуте. И я бы не сказал, что ЦСКА еле ноги унес. Равная игра была. И если Ахмат не может 100%-ные моменты реализовывать - это их проблемы. Это и Дзагоева касается - как он с 5 метров умудрился в пустые ворота не попасть??? И это ведущий игрок сборной!!! Насчет пенальти в ворота Зенита. Игру не смотрел, даже момент не пересматривал, но пенальти 100%-ный. :))))
19:32
сабзеро
Семен Семенович _____________________ Футбол желательно смотреть двумя глазами. В первом тайме не смотря на счет ЦСКА еле ноги унес. Так договорняки не играют. У вас, нытиков, вечно как ЦСКА побеждает, так - договорняк. Кстати, как насчет неназначенного 100- процентного пенальти в ворота Зенита? Всё чисто?
19:15
сабзеро
Жаль, что мяч полностью не пересек линию. Так бы я еще больше позларадствовал над чеченами за засчитанный в первом матче мяч. Бог, он ведь все видит. Вот только в отличие от того мяча этот особого значения не имел.
19:07
Семен Семенович
Препод Как только не засчитали этот 100% гол матч я больше смотреть не стал ! А смысл? Я до сих пор считаю что Ахмат матчи с Цска сливает ! Причем красиво !------------------------- Ага! У меня эта мысль после первого гола стрельнула. Как удобно всё чеченцы для ЦСКА сделали. И вратарь сделал вид, что прыгнул, но для надёжности даже руки убрал. Хотя удар Головина был хоть и точный, но слаааабенький. А уж второй гол, забитый через 30 секунд после спорного момента - это типа гарантии, чтобы никакая случайность не помешала ЦСКА...
19:06
Al Rains
А был ли Ахмат?))...
18:55
Нефилим
На фото между мячом и линией нет зеленой полосочки - значит мяч линию полностью не пересек. PS: Акинфеев сегодня тащил как Бог)) Впрочем, как и всегда. Объективно говорю - он вратарь мирового уровня, на уровне Буффона, Нойера, Эдерсона.
18:38
Тень Мастера
вид сверху нужен. а с боку никто точно не увидит.
18:36
Meddle
Док_ В общем то, с учетом положения дел, лучше вряд ли смогут сейчас сыграть. Но местами мне понравилось, и главное растерянности не было. Уже пойдет. А так-то, соперник особо проблем не создал, потому и причин для большой радости тоже не вижу.
18:36
lisenkoff
в такой динамике и такой ситуации логичнее гола НЕ БЫЛО!!! Такие моменты надо трактовать в пользу защиты, не запихал как надо, значит не было! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
18:34
Нефилим
Вопрос спорный, но за игру в первом круге, где Ахмат забил левейший гол - это заслуженное решение.
18:31
Valdemarson
Препод Как только не засчитали этот 100% гол матч я больше смотреть не стал ! А смысл? Я до сих пор считаю что Ахмат матчи с Цска сливает ! Причем красиво ! 18:12 ______________ Особенно последний матч в Москве!
18:29
vialiy
Маскалей трудно обыграть в российском чемпионате - судьи помогают даже на выезде. Правда, в еврокубках, как уже все заметили, это не катит.
18:29
Андерсен 6111
Не было .
18:28
Джаггер555
Meddle чего хорошего, что повтор плохонький?
18:27
Meddle
Док_ Игорян полностью (с ногами) был в воротах - это 100%. Но на повторе было четко видно -- гола не было!!! 100%!!! На то он и повтор, плохонький, но повтор. И хорошо, что плохонький )))
18:26
Джаггер555
А-спид - какая разница? Фулл хд или нет, когда камер мало и трансляция идет на уровни конца 20 века.
18:21
Препод
Меня больше всего удивляет судейство ! Специально для таких эпизодов поставили пятого арбитра за линией ворот! И что ! Да он просто тоже получил бабки ! И ослеп !
18:18
Джаггер555
21 Век не могут нормальную трансляцию сделать. Одни жулики сидят везде и еще выкручивают руки у болельщиков, чтобы они оплачивали тухлого качества товар.
18:18
Odissevs
Гол был.
18:16
sawrtre
Гол был, конифей находился за линией ворот, мяч тоже линию пересёк.если у кого есть возможность смотреть в записи, сделайте стопкадр, мяч пересёк линию примерно на 10-15 см.таким как слим тайлор разбирать ничего не надо, главное успеть сказать громко и все поверят.
18:14
grroznyi85
Очень сложно сказать по этим фото. Вот тут бы очень помогла система автоматического определения взятия ворот Hawk-Eye.
18:13
Препод
Как только не засчитали этот 100% гол матч я больше смотреть не стал ! А смысл? Я до сих пор считаю что Ахмат матчи с Цска сливает ! Причем красиво !
18:12
А-спид
СПр Обязательно кто-нибудь вылезет с вопросом, ответ на который прямо дан в статье: "качество телетрансляций матчей премьер-лиги по-прежнему оставляет желать лучшего".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Трансляции РФПЛ идут в качество фулл НД с разрешением 1920 на 1080 точек. Просто для этого надо покупать официальную платную трансляцию и договариваться с Матч ТВ об использовании контента.
18:11
Slim Taller
Тут и разбирать нечего.Голом даже и не пахло.А с таких ракурсов,как этот,да ещё и с высоты,разобрать ничего нельзя.
18:07