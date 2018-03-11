19:36 | Футбол — РФПЛ

93-летний Парамонов нанес первый удар по мячу в матче "Спартак" - "СКА-Хабаровск"

2

Перед матчем 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" символический первый удар по мячу нанес легендарный форвард красно-белых Алексей Парамонов. Ветеран получил от клуба подарки в честь дня рождения - 21 февраля ему исполнилось 93 года.

Парамонов защищал цвета "Спартака" с 1947 по 1959 год, выиграл четыре чемпионата и два Кубка СССР. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом-1956.

 

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kot, kotoryi

Что за барышня?

20:19

баламошка

Красавец!

19:50

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!