93-летний Парамонов нанес первый удар по мячу в матче "Спартак" - "СКА-Хабаровск"

Перед матчем 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" символический первый удар по мячу нанес легендарный форвард красно-белых Алексей Парамонов. Ветеран получил от клуба подарки в честь дня рождения - 21 февраля ему исполнилось 93 года.

Парамонов защищал цвета "Спартака" с 1947 по 1959 год, выиграл четыре чемпионата и два Кубка СССР. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом-1956.

Легендарный нападающий "Спартака" Алексей Александрович Парамонов получил подарки от клуба к 93-летию и нанес символический удар по мячу 🔴⚪️⚽️#СпартакСКАХабаровск pic.twitter.com/e7ejCb9LRb – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 марта 2018 г.