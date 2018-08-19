9-летняя дочь экс-вратаря "Рубина" и "Краснодара" умерла от удара током

Дочь вратаря сборной Грузии Нукри Ревишвили, 9-летняя Татьяна скончалась от удара током, сообщает портал "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД Грузии. Трагедия произошла в среду вечером. Тата находилась дома, в Тбилиси.

По данным СМИ, девочку ударило током в результате соприкосновения с решеткой, установленной на окне дома.

Ранее Ревишвили выступал за "Рубин", "Анжи", "Краснодар", "Тосно", "Кубань" и "Мордовию"​.