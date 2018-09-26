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8 лет назад Вагнер Лав забил свой 100-й гол за ЦСКА

Вагнер Лав. Фото Валентин Кобыща
Вагнер Лав. Фото Валентин Кобыща
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Ровно 8 лет назад, 26-го сентября нападающий Вагнер Лав забил свой 100 гол в составе ЦСКА. Форвард поразил ворота "Томи" на первой минуте матча 22-го тура российской премьер-лиги.

Вагнер Лав с 2004-го по 2012 год, а также в 2013 году выступал за ЦСКА. За это время он выиграл 14 трофеев, включая три титула чемпиона России и Кубок УЕФА.

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