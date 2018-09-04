7-й тур чемпионата России откроется матчем "Локомотив" - "Динамо"

Стало известно расписание матчей 7-го тура чемпионата России. Соревнования после перерыва на игры сборных возобновятся в пятницу, 14 сентября, встречей "Локомотив" - "Динамо".

Завершится тур в понедельник, 17 сентября, игрой "Урал" - "Ростов".

7 тур

14 сентября (пятница)

19.30 "Локомотив" - "Динамо"

15 сентября (суббота)

14.00 "Рубин" - "Енисей"

16.30 "Уфа" – ЦСКА

19.00 "Арсенал" - "Крылья Советов"

16 сентября (воскресенье)

14.00 "Оренбург" - "Зенит"

16.30 "Анжи" - "Краснодар"

19.00 "Спартак" - "Ахмат"

17 сентября (понедельник)

17.30 "Урал" - "Ростов"