7-й тур чемпионата России откроется матчем "Локомотив" - "Динамо"

Стало известно расписание матчей 7-го тура чемпионата России. Соревнования после перерыва на игры сборных возобновятся в пятницу, 14 сентября, встречей "Локомотив" - "Динамо".
Завершится тур в понедельник, 17 сентября, игрой "Урал" - "Ростов".
7 тур
14 сентября (пятница)
19.30 "Локомотив" - "Динамо"
15 сентября (суббота)
14.00 "Рубин" - "Енисей"
16.30 "Уфа" – ЦСКА
19.00 "Арсенал" - "Крылья Советов"
16 сентября (воскресенье)
14.00 "Оренбург" - "Зенит"
16.30 "Анжи" - "Краснодар"
19.00 "Спартак" - "Ахмат"
17 сентября (понедельник)
17.30 "Урал" - "Ростов"