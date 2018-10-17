6 процентов россиян считают, что Кокорина и Мамаева не нужно наказывать

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему инцидента с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Напомним, оба футболиста были заключены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. О самом инциденте знает 86 процентов россиян.

Футболисты виноваты в произошедшей драке – так думает 48 процентов опрошенных (55 процентов среди тех, кто знает об инциденте). При этом четверть (24 процента) из них считают, что все участники драки в равной степени виноваты. Еще 3 процента уверены, что инцидента вовсе не было, и что Кокорина и Мамаева хотят оболгать.

Четверть (23 процента) опрошенных считают, что игроки должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ (31 процент среди тех, кто винит футболистов в произошедшем). Еще 13 процентов граждан считают, что Кокорина и Мамаева следует наказать, но не назвали конкретных мер пресечения.

Среди способов наказания россияне назвали: штраф и исключение из футбольной команды (9 процентов), лишение свободы (7 процентов). О том, что Кокoрина и Мамaева не следует наказывать за произошедший инцидент, заявили 6 процентов россиян (56 процентов среди тех, кто считает, что драки не было и 47 процентов среди тех, кто полагает, что виноваты другие участники драки).

Более половины граждан (58 процентов) считают верным решение "Краснодара" отстранить Павла Мамаева от тренировок и расторгнуть с ним договор (80 процентов среди тех, кто считает футболистов виновными). Обратного мнения придерживаются 23 процента опрошенных (69 процентов среди тех, кто считает, что виноваты другие участники драки). По отношению к Александру Кокорину ситуация практически такая же: 53 процента опрошенных считают его отстранение правильным решением.

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