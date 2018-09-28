52 года назад "Спартак" дебютировал в еврокубках. Семин сделал дубль

28 сентября 1966 года произошло важное событие в истории "Спартака" - красно-белые дебютировали в еврокубках. Московский клуб, выиграв Кубок СССР, принял участие в розыгрыше Кубка обладателей кубков и на стадии 1/16 финала в Белграде встретился с ОФК.

Матч завершился со счетом 1:3 в пользу "Спартака". Дублем в той встрече отметился Юрий Семин, в настоящее время - главный тренер "Локомотива".

За дебютом московского клуба в Европе наблюдало всего 10 тысяч человек. Зато в Москву на ответную встречу пришло уже в районе 41 тысячи болельщиков.

В следующем раунде турнира "Спартак" уступил австрийскому "Рапиду".