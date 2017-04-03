457 матчей Игнашевича: главное о рекорде

Заменив Алексея Березуцкого в воскресном матче 21-го тура против "Крыльев Советов" (2:1), защитник ЦСКА Сергей Игнашевич установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных встреч. 37-летний футболист, дебютировавший в российском элитном дивизионе летом 1999 года, вышел на поле в 457-й раз. Игнашевич превзошел результат Сергея Семака, выступавшего в чемпионатах страны за "Асмарал", ЦСКА, "Москву", "Рубин" и "Зенит".
вояка
Рекорд - он и в африке рекорд! Однако ...... мне больше хотелось бы чтоб наши игроки мерились бы рекордами по завоёванным медалям и кубкам на международной арене ...... всяко веселей болелам было бы. А то (к примеру) в хоккейной НХЛ наших куча, а в футбольной европе .... увы и ах.
15:50
Byram
Легенда!
15:14