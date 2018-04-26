4 мая комитет по этике рассмотрит "дело Кадиева" и "дело Авдонченко"

Комитет по этике получил запрос от руководства РФС дать оценку нецензурной брани президента "Анжи" Османа Кадиева после матча 27-го тура премьер-лиги против "Урала" (0:1). В эфир телеканала "Наш футбол" попали бранные слова главы махачкалинцев, когда флэш-интервью давал главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.

- Все необходимые документы мы получили, - сказал глава Комитета по этике Семен Андреев. - Заседание состоится 4 мая.

Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурных выражений. В чей адрес кричал ругательства, неизвестно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: "Ты что, "вне игры" не видел?"

Также глава комитета по этике Андреев добавил, что 4 мая будет дана оценка интервью члена исполкома организации Натальи Авдонченко, которая в разговоре со СМИ жестко раскритиковала работу департамента судейства и инспектирования под руководством бывшего главы ДСИ Андрея Будогосского. (Андрей СИЗЯКИН)

Скандал в Каспийске. "Анжи" серьезно накажут?