4 года назад "Спартак" провел первый матч на "Открытие Арене"

"Спартак" на официальном сайте опубликовал ролик, посвященный "дню рождения" домашнего стадиона команды "Открытие Арены". Первая игра основного состава красно-белых на арене в Тушине состоялась ровно 4 года назад, 5 сентября 2014 года.

Соперником спартаковцев по матчу открытия стадиона была "Црвена Звезда" – российский и сербский клубы сыграли вничью 1:1. Автором первого гола на стадионе стал Дмитрий Комбаров. Ту встречу посетили 37 734 зрителей.

За четыре года "Открытие Арена" приняла 4 матча Кубка конфедераций-2017 и 5 игр чемпионата мира-2018.