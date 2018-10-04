4 года без легендарного спартаковца Черенкова

4 октября 2014 года ушел из жизни легендарный футболист "Спартака" Федор Черенков. Ему было 55 лет.

Он является рекордсменом клуба по количеству матчей, трижды выигрывал чемпионат СССР (в 1979, 1987 и 1989), чемпионат России (1993) и Кубок России (1994). Черенков - бронзовый призер Олимпийских игр-1980, заслуженный мастер спорта СССР. В его арсенале и государственные награды - орден Почета, орден Дружбы.

В общей сложности за карьеру Черенков провёл 542 матча, забил 138 мячей, сделал 136 голевых передач. За сборную СССР - 34 игры, 12 мячей. За олимпийскую сборную СССР сыграл 10 матчей, забил 6 голов. В связи с психическим расстройством - у Черенкова была мания преследования - он не попал ни на один чемпионат мира и Европы в связи с обострениями болезни.

Экс-игрок страдал депрессиями, дважды пытался покончить с собой. Но он продолжал работать: после окончания карьеры футболиста Черенков был на тренерской деятельности в "Спартаке", затем он выступал в отдельных ветеранских командах.

В честь Черенкова с 1999 года в городе Ефремове (Тульская область) проходит футбольный турнир, на который он приезжал на этот турнир в качестве почётного гостя. После его смерти рядом с южной трибуной стадиона "Открытие арена" появился памятник, а трибуна - названа в его честь. Также появлялась информация о том, что одна из улиц вблизи стадиона красно-белых может носить его имя.

Черенков - легендарный спартаковец, один из немногих игроков, которого уважали болельщики других клубов, в том числе - извечных соперников: ЦСКА и "Динамо".