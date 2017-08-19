4:3! "Локомотив" победил "Спартак" в невероятном матче

"Спартак" на своем поле в матче 7-го тура премьер-лиги в меньшинстве проиграл "Локомотиву" (3:4).

В первом тайме после передач Квинси Промеса отличились Денис Глушаков и Луиз Адриану. В концовке первой 45-минутки вторую желтую карточку за симуляцию получил хавбек красно-белых Александр Самедов.

Сразу после перерыва Дмитрий Баринов после подачи Мануэла Фернандеша с углового отыграл один мяч. На 68-й минуте Алексей Миранчук после передачи Фернандеша сравнял счет. За несколько минут до этого арбитр Алексей Еськов не удалил Миранчука за фол на Глушакове.

На 83-й минуте встречи отличился Александр Коломейцев. Победный гол в добавленное время забил Фернандеш. На 90+2-й минуте Промес забил третий мяч в ворота гостей.

"Спартак" потерпел третье поражение в чемпионате и с 8 очками занимает 10-е место. "Локомотив" догнал лидирующий "Зенит" - у команд по 16 баллов, но у сине-бело-голубых есть игра в запасе.

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Премьер-лига

7-й тур

"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 3:4 (2:0)

Голы: Глушаков, 30 (1:0). Луиз Адриану, 43 (2:0). Баринов, 48 - угловой (2:1). Ал.Миранчук, 68 (2:2). Коломейцев, 83 (2:3). Фернандеш, 90+1 (2:4). Промес, 90+2 (3:4).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернанду, 72), Ананидзе (Мельгарехо, 46), Промес, Луиз Адриану.

"Локомотив": Гильерме, Баринов (Коломейцев, 78), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И.Денисов, Тарасов (В.Денисов, 46), Фернандеш, Ал.Миранчук, Рыбус (Ант.Миранчук, 46), Фарфан.

Предупреждения: Самедов, 27. Ал.Миранчук, 59. Фернандеш, 64. Игнатьев, 72.

Удаление: Самедов, 45+1.

Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин (оба Москва), Демешко (Химки).

19 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"