19:23 | Футбол — РФПЛ

4:3! "Локомотив" победил "Спартак" в невероятном матче

Сегодня. Москва. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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"Спартак" на своем поле в матче 7-го тура премьер-лиги в меньшинстве проиграл "Локомотиву" (3:4).

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Локомотив". 30-я минута. Гол Дениса ГЛУШАКОВА.Как забивал "Спартак". И как ответил "Локо"

В первом тайме после передач Квинси Промеса отличились Денис Глушаков и Луиз Адриану. В концовке первой 45-минутки вторую желтую карточку за симуляцию получил хавбек красно-белых Александр Самедов.

Сразу после перерыва Дмитрий Баринов после подачи Мануэла Фернандеша с углового отыграл один мяч. На 68-й минуте Алексей Миранчук после передачи Фернандеша сравнял счет. За несколько минут до этого арбитр Алексей Еськов не удалил Миранчука за фол на Глушакове.

На 83-й минуте встречи отличился Александр Коломейцев. Победный гол в добавленное время забил Фернандеш. На 90+2-й минуте Промес забил третий мяч в ворота гостей.

"Спартак" потерпел третье поражение в чемпионате и с 8 очками занимает 10-е место. "Локомотив" догнал лидирующий "Зенит" - у команд по 16 баллов, но у сине-бело-голубых есть игра в запасе.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 3:4 (2:0)

Голы: Глушаков, 30 (1:0). Луиз Адриану, 43 (2:0). Баринов, 48 - угловой (2:1). Ал.Миранчук, 68 (2:2). Коломейцев, 83 (2:3). Фернандеш, 90+1 (2:4). Промес, 90+2 (3:4).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернанду, 72), Ананидзе (Мельгарехо, 46), Промес, Луиз Адриану.

"Локомотив": Гильерме, Баринов (Коломейцев, 78), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И.Денисов, Тарасов (В.Денисов, 46), Фернандеш, Ал.Миранчук, Рыбус (Ант.Миранчук, 46), Фарфан.

Предупреждения: Самедов, 27. Ал.Миранчук, 59. Фернандеш, 64. Игнатьев, 72.

Удаление: Самедов, 45+1.

Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин (оба Москва), Демешко (Химки).

19 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

 

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (202)
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Darkhan za Spartak

Позор Спартака Федун и его команда!

19:55

aloveku

без Промеса был бы повтор результата в Питере

19:55

кузя23

sozerzator кузя23 19:45 Если уж обыгрываешь слово, так и пиши его правильно) А потом убери из него лишние буквы: "н" и "ы"... 19:48_Если обратишь внимание, то я только скопировал пост новоупенни. А так-то я знаю как пишется слово "анналы" и что оно означает.

19:55

Chibisov

ugdim Зато ваша секта сегодня повизгивала весело,громко и с огоньком))))Две недели,а столько визгу поросячего от пяти зенита до четырёх локо,визжите сучки ромбозадые)))

19:54

podnimitemneveki

П_о_в_а_р ну не неси ересь что Самедов не симулировал? симулировал а это желтая а по поводу Миранчука да там можно было дать прямую красную но она на усмотрение судьи а он ее не усмотрел причем врятли специально да и ни кто ни будет пылить за Локо в этой игре ведь он доганял в таблице Бомжовых а Спартак ни кого ни догонял так что все что ты написал это бред сумшедшего

19:53

П_о_в_а_р

Как можно радоваться такой купленной победе? не понимаю...

19:53

Жареный снеговик

Профсоюзное мясо снова облажалось. Ну ничего, зато ЛЧ наверняка выиграют, как всегда!

19:53

Инквизитор 2013-9

Смазали креозотом и .... гуталином завальцевали...))))

19:53

Chibisov

баламонька и митяйка вы где???)))))ладно чмока от на вильямс с горя наяривает,но эти два петушка куда пропали)))))

19:52

ugdim

Chibisov чибисовитый-скучно повизгиваешь девочка.

19:52

Mad Butcher

Забавно сколько понарожали даунов с комплексом Спартака)

19:52

Dimos*

Док. Случайно 19:49___________ хотелось бы более развернутый анализ прочитать

19:52

16vic

chandr 19:43 -- Слишком много слов - удаление справедливое!

19:51

Chibisov

Вернулась тошнотным за суперкубок и луизу абезьянно))))Бог то всё видит и расплачивайтесь теперь за это!

19:51

Meddle

Справедливости ради надо признать, желудевые все равно молодцы, сражались до последнего. Характер вроде есть. Плохо то, что команда не готова к ЛЧ. Вторые таймы провальные. И дело не в удалении.

19:51

кузя23

А Пашалич играл сегодня?

19:51

ugdim

Chibisov чибисоввитый-скучно, девочка!

19:50

kvn_2009

люблю когда хрюшек порят , пусть так будет почаще

19:50

Орест

Как приятно увидеть "Спартак" на его привычном 10-м месте.

19:50

AlexCS4

Berkut-7 Все подумали , что Каррера тренер , а оказалось что он МОТИВАТОР, а тренером тут и не пахнет оказывается. ============= Надо Валеру возвращать. У Валеры мотиватор побольше.

19:50

Препод

Я же сказал в прошлом туре еще два поражения и Карреру придется убирать ! Вот одно уже есть даже в таком сложном матче !

19:50

Bel14

Вот оно че,Каррерыч....

19:49

Инквизитор 2013-9

Пойду шампура переверну и из морозилки достану.... Какой чудный вечер!) А хде Митяй?)

19:49

Док.

Случайно

19:49

fedland

Самедову при жизни можно и нужно поставить памятник...

19:49

Chibisov

самогон ещё не выветрился у губошлёпа,а самедОФФ просто красаучег)))Даже не в счёте дело,вы видели как их с первой минуты просто к воротам локо прижал,у комбариты и глушаниты аж потекло жиденько от страха))))

19:49

mallwen

Ещё одна серия знатного изврата от Спартака. К Динамо, Зениту, ЦСКА ещё и Локо добавился. Миранчука надо было удалять и Спартак победил бы. Судья справедливо удалил за нырок одного и очканул (другого слова не подобрать) удалить другого... В этом году Спартак в лучшем случае в шестёрке. С такой селекцией и игрой о большем можно и не мечтать. С ЛЧ и такой игрой, при таком старте - место в шестёрке будет отличным результатом...

19:48

Sher-Khan

Millwall82 Во-первых ничья была бы выгодна Зениту, да и всем остальным, во-вторых да ставил на две ничьи экспрессом, кони не подкачали, а вот свинки и девки да. === Не переживай, может голубые не подкачают )))

19:48

sozerzator

кузя23 19:45 Если уж обыгрываешь слово, так и пиши его правильно) А потом убери из него лишние буквы: "н" и "ы"...

19:48

Барнаульские бродяги

А не пошло бы оно все на Х#Й.....

19:48