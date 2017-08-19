4:3! "Локомотив" победил "Спартак" в невероятном матче

"Спартак" на своем поле в матче 7-го тура премьер-лиги в меньшинстве проиграл "Локомотиву" (3:4).
В первом тайме после передач Квинси Промеса отличились Денис Глушаков и Луиз Адриану. В концовке первой 45-минутки вторую желтую карточку за симуляцию получил хавбек красно-белых Александр Самедов.
Сразу после перерыва Дмитрий Баринов после подачи Мануэла Фернандеша с углового отыграл один мяч. На 68-й минуте Алексей Миранчук после передачи Фернандеша сравнял счет. За несколько минут до этого арбитр Алексей Еськов не удалил Миранчука за фол на Глушакове.
На 83-й минуте встречи отличился Александр Коломейцев. Победный гол в добавленное время забил Фернандеш. На 90+2-й минуте Промес забил третий мяч в ворота гостей.
"Спартак" потерпел третье поражение в чемпионате и с 8 очками занимает 10-е место. "Локомотив" догнал лидирующий "Зенит" - у команд по 16 баллов, но у сине-бело-голубых есть игра в запасе.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 3:4 (2:0)
Голы: Глушаков, 30 (1:0). Луиз Адриану, 43 (2:0). Баринов, 48 - угловой (2:1). Ал.Миранчук, 68 (2:2). Коломейцев, 83 (2:3). Фернандеш, 90+1 (2:4). Промес, 90+2 (3:4).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернанду, 72), Ананидзе (Мельгарехо, 46), Промес, Луиз Адриану.
"Локомотив": Гильерме, Баринов (Коломейцев, 78), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И.Денисов, Тарасов (В.Денисов, 46), Фернандеш, Ал.Миранчук, Рыбус (Ант.Миранчук, 46), Фарфан.
Предупреждения: Самедов, 27. Ал.Миранчук, 59. Фернандеш, 64. Игнатьев, 72.
Удаление: Самедов, 45+1.
Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин (оба Москва), Демешко (Химки).
19 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 1:0 30' Денис Глушаков @DGlushakov8 pic.twitter.com/h3RpI3oSMU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:0 43' Луис Адриано @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/94jFfuRYrI– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:1 48' Дмитрий Баринов pic.twitter.com/RugSLlUniU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:2 68' Алексей Миранчук pic.twitter.com/qHBcG91NY1– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:3 83' Александр Коломейцев pic.twitter.com/B2FIQNn9wH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:4 90+1' Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/uihxDkgoSe– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 3:4 90+2' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/HDUm5LYGH3– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Опрос
Дополнительная информация
- Александр Самедов
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Александр Коломейцев
- Спартак (футбол)
- Луиз Адриану
- Алексей Миранчук
- Квинси Промес
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Дмитрий Баринов
Darkhan za Spartak
Позор Спартака Федун и его команда!
19:55
aloveku
без Промеса был бы повтор результата в Питере
19:55
кузя23
sozerzator кузя23 19:45 Если уж обыгрываешь слово, так и пиши его правильно) А потом убери из него лишние буквы: "н" и "ы"... 19:48_Если обратишь внимание, то я только скопировал пост новоупенни. А так-то я знаю как пишется слово "анналы" и что оно означает.
19:55
Chibisov
ugdim Зато ваша секта сегодня повизгивала весело,громко и с огоньком))))Две недели,а столько визгу поросячего от пяти зенита до четырёх локо,визжите сучки ромбозадые)))
19:54
podnimitemneveki
П_о_в_а_р ну не неси ересь что Самедов не симулировал? симулировал а это желтая а по поводу Миранчука да там можно было дать прямую красную но она на усмотрение судьи а он ее не усмотрел причем врятли специально да и ни кто ни будет пылить за Локо в этой игре ведь он доганял в таблице Бомжовых а Спартак ни кого ни догонял так что все что ты написал это бред сумшедшего
19:53
П_о_в_а_р
Как можно радоваться такой купленной победе? не понимаю...
19:53
Жареный снеговик
Профсоюзное мясо снова облажалось. Ну ничего, зато ЛЧ наверняка выиграют, как всегда!
19:53
Инквизитор 2013-9
Смазали креозотом и .... гуталином завальцевали...))))
19:53
Chibisov
баламонька и митяйка вы где???)))))ладно чмока от на вильямс с горя наяривает,но эти два петушка куда пропали)))))
19:52
ugdim
Chibisov чибисовитый-скучно повизгиваешь девочка.
19:52
Mad Butcher
Забавно сколько понарожали даунов с комплексом Спартака)
19:52
Dimos*
Док. Случайно 19:49___________ хотелось бы более развернутый анализ прочитать
19:52
16vic
chandr 19:43 -- Слишком много слов - удаление справедливое!
19:51
Chibisov
Вернулась тошнотным за суперкубок и луизу абезьянно))))Бог то всё видит и расплачивайтесь теперь за это!
19:51
Meddle
Справедливости ради надо признать, желудевые все равно молодцы, сражались до последнего. Характер вроде есть. Плохо то, что команда не готова к ЛЧ. Вторые таймы провальные. И дело не в удалении.
19:51
кузя23
А Пашалич играл сегодня?
19:51
ugdim
Chibisov чибисоввитый-скучно, девочка!
19:50
kvn_2009
люблю когда хрюшек порят , пусть так будет почаще
19:50
Орест
Как приятно увидеть "Спартак" на его привычном 10-м месте.
19:50
AlexCS4
Berkut-7 Все подумали , что Каррера тренер , а оказалось что он МОТИВАТОР, а тренером тут и не пахнет оказывается. ============= Надо Валеру возвращать. У Валеры мотиватор побольше.
19:50
Препод
Я же сказал в прошлом туре еще два поражения и Карреру придется убирать ! Вот одно уже есть даже в таком сложном матче !
19:50
Bel14
Вот оно че,Каррерыч....
19:49
Инквизитор 2013-9
Пойду шампура переверну и из морозилки достану.... Какой чудный вечер!) А хде Митяй?)
19:49
Док.
Случайно
19:49
fedland
Самедову при жизни можно и нужно поставить памятник...
19:49
Chibisov
самогон ещё не выветрился у губошлёпа,а самедОФФ просто красаучег)))Даже не в счёте дело,вы видели как их с первой минуты просто к воротам локо прижал,у комбариты и глушаниты аж потекло жиденько от страха))))
19:49
mallwen
Ещё одна серия знатного изврата от Спартака. К Динамо, Зениту, ЦСКА ещё и Локо добавился. Миранчука надо было удалять и Спартак победил бы. Судья справедливо удалил за нырок одного и очканул (другого слова не подобрать) удалить другого... В этом году Спартак в лучшем случае в шестёрке. С такой селекцией и игрой о большем можно и не мечтать. С ЛЧ и такой игрой, при таком старте - место в шестёрке будет отличным результатом...
19:48
Sher-Khan
Millwall82 Во-первых ничья была бы выгодна Зениту, да и всем остальным, во-вторых да ставил на две ничьи экспрессом, кони не подкачали, а вот свинки и девки да. === Не переживай, может голубые не подкачают )))
19:48
sozerzator
кузя23 19:45 Если уж обыгрываешь слово, так и пиши его правильно) А потом убери из него лишние буквы: "н" и "ы"...
19:48
Барнаульские бродяги
А не пошло бы оно все на Х#Й.....
19:48