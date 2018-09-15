4:0! "Арсенал" разгромил "Крылья"

"Арсенал" в домашнем матче 7-го тура чемпионата России разгромил "Крылья Советов" (4:0). Дублем отметился Сергей Ткачев, еще по голу забили Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев.

Благодаря этой победе "Арсенал" с 8 очками поднялся с 12-го места на 10-е, а "Крылья" (7) опустились на 12-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Крылья Советов" (Самара) – 4:0 (1:0)

Голы: Ткачев, 21 (1:0). Ткачев, 50 (2:0). Джорджевич, 73 (3:0). Бакаев, 82 (4:0).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, А.Денисов, Григалава, Альварес, Горбатенко, Кадири Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 75), Ткачев (Мирзов, 68), Кангва (Бакаев, 72), Джорджевич.

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Самарджич, В.Денисов, Чочиев (Корниленко, 46), Башкиров (Мияйлович, 74), Антон, Ткачук, Канунников, Соболев (Молло, 59).

Предупреждения: Молло, 78. Нигматуллин, 90+3.

Судьи: Карасев (Москва), Демешко (Химки), Лунев (Новосибирск).

15 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

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