39 тысяч зрителей в Самаре! "Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью

"Крылья Советов" и ЦСКА не забили голов в заключительном матче 1-го тура премьер-лиги.

Игру на стадионе ЧМ-2018 в Самаре посетили 39 137 зрителей.

В концовке встречи в составе москвичей дебютировал полузащитника Ильзат Ахметов.

В пятницу в игре за Суперкубок красно-синие в дополнительное время победили чемпионата страны "Локомотив" (1:0 д.в.).

В 2-м туре РПЛ в воскресенье, 5 августа, самарцы примут "Оренбург", а армейцы – "Ростов".

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Премьер-лига

1-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – ЦСКА – 0:0

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Чичерин, Бурлак, Надсон (Ланин, 86), Полуяхтов, Чочиев (Яковлев, 76), Мияйлович, Башкиров, Ткачук, Канунников (Соболев, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Магнуссон, Бекао, Мариу Фернандес, Набабкин, Хосонов (Бийол, 51), Бистрович, Ефремов (Жамалетдинов, 76), Щенников, Чалов (Ахметов, 90).

Предупреждения: Зотов, 23. Чичерин, 75. Чернов, 84.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область), Богач (Люберцы).

31 июля. Самара. Стадион "Самара Арена".

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