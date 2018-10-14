36-летний Марат Измайлов не планирует завершать карьеру

Бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов не намерен завершать карьеру, сообщил агент футболиста Паулу Барбоза. Последним клубом 36-летнего хавбека стал московский "Арарат", в котором он выступал в начале сезона-2017/18.

- Пока Марат Измайлов не говорил о завершении карьеры, значит, еще хочет играть. Только он сам может что-то сказать о своем будущем. Всегда есть клубы, которые проявляют интерес, - цитирует "РИА Новости" Барбозу.

Измайлов ранее защищал цвета "Локомотива", "Спортинга", "Порту", азербайджанской "Габалы" и "Краснодара". На его счету два титула чемпиона России, два Кубка России в составе "Локо", со "Спортингом" он выиграл Кубок и два Суперкубка Португалии, с "Порту" - чемпионат и Суперкубок. В сборной России с 2001 по 2012 год он провел 35 матчей, забил 2 гола и принял участие в ЧМ-2002 и Евро-2004 и 2012.