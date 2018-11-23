"350 матчей за "Ростов"? Давайте не загадывать" Гацкан проведет 300-ю игру за клуб

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан в преддверии гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" проведет 300-ю игру в составе желто-синих, сообщает официальная группа ростовской команды "Вконтакте". 34-летний молдавский хавбек признался, что не хочет останавливаться на этой цифре.

– Воскресный матч с "Зенитом" должен стать для вас 300-м в футболке "Ростова".

– Знаю, – признался Гацкан. – За любимую команду сыграть столько матчей – это достойно, мне кажется. Не хочу останавливаться на этом числе.

– Могли себе представить, что почти всю карьеру проведете на Дону?

– Нет, конечно. Даже лет пять назад не думал, что достигну этого рубежа. В "Ростове" редко кто добирается до подобной отметки. Но я никогда не ставил для себя цели – 300 игр. Просто ответственно относился к делу, полностью отдавался на тренировках и в матчах.

– Не за горами и отметка "350".

– Дай бог. Все зависит от здоровья и многих других факторов. Давайте так далеко не заглядывать. Со здоровьем, кстати, все хорошо.

"Зенит" – "Ростов": чемпионат России, онлайн-трансляция, 25 ноября, начало – в 19.00 (мск).