35-летний Родолфу хочет продлить контракт с "Ахматом"

Защитник "Ахмата" Родолфу выразил намерение продлить контракт с клубом, сообщает ТАСС. Контракт 35-летнего бразильца истекает в июне 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах чемпионата России и забил 2 гола.

- Сейчас мои планы - приносить пользу команде в этом сезоне. Клуб пока мне ничего не предлагал, мы думаем о задачах, поставленных перед командой, - сказал Родолфу. - Других предложений ко мне не поступало, но я бы с удовольствием продлил контракт с "Ахматом", нахожусь здесь уже три года и чувствую себя комфортно, как дома. У меня очень хорошие отношения с руководством команды, так что буду работать, чтобы приносить результат. Я бы хотел поиграть еще пару лет, пока у меня есть силы и нет травм.