31 мая РФС проинформирует УЕФА, какие клубы прошли лицензирование

Председатель Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Александр Зорков пояснил "СЭ", в какие сроки клубы проходят лицензирование для участия в следующем чемпионате России и еврокубках. По его словам, 31 мая данная информация поступит в УЕФА.

- Сегодня, завтра и в понедельник наша комиссия заседает и выносит свое решение, - сказал Зорков. - Те клубы, которые не проходят комиссию по лицензированию, подают по возможности в апелляционный комитет. Он состоится 30 мая, после чего принимается окончательное решение. 31 мая мы информируем УЕФА, какие клубы прошли лицензирование. (Сергей АСТАХОВ)