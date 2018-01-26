3 февраля: "Спартак" против Маскерано

Сегодняшняя утренняя тренировка "Спартака" в Марбелье проходит в закрытом режиме, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Вчера вечером, разместившись в гостинице после перелета из Москвы, красно-белые провели вводное занятие, которое также было недоступно для посторонних глаз.

Отметим, что на соседних полях со "Спартаком" тренируются киевское "Динамо", пражская "Спарта", лидер второго по силе английского дивизиона "Вулверхэмптон" (главный тренер - экс-голкипер московского "Динамо" Нуну), а также "Хэбэй Чайна Форчун".

Китайскую команду тренирует Мануэль Пеллегрини, работавший ранее с "Реалом" и "Манчестер Сити". В составе команды такие звезды как Жервинью, Эрнанес и Эсекьель Лавесси.

А позавчера "Хэбэй" объявил о подписании контракта с Хавьером Маскерано. Как сообщили "СЭ" в клубе, аргентинец присоединится к новым партнерам сегодня. И с высокой долей вероятности сыграет против "Спартака" в товарищеском матче 3 февраля.