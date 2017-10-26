"3 часа на автобусе - и мы в Туле". ЦСКА прибыл на игру с "Арсеналом"

ЦСКА в своем Инстаграме опубликовал ролик о прибытии команды в Тулу на матч 15-го тура чемпионата России против местного "Арсенала". В состав столичной команды на предстоящую игру вошел полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся от воспаления ахилла.
Напомним, в последний раз хавбек выходил на поле 27 сентября – ЦСКА в Лиге чемпионов разгромно проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:4). Без Дзагоева ЦСКА провел 4 матча, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
Матч "Арсенал" – ЦСКА состоится завтра, 27 октября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
3 часа на автобусе - и мы в Туле 👌🏼 В город оружейников команда прибыла в таком составе: -Акинфеев, Помазун -А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В.Березуцкий, Фернандес, Щенников, Васин -Натхо, Головин, Миланов, Дзагоев, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов -Чалов, Жамалетдинов, Витиньо, Оланаре #АрсеналЦСКА #мыЦСКА