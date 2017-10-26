"3 часа на автобусе - и мы в Туле". ЦСКА прибыл на игру с "Арсеналом"

ЦСКА в своем Инстаграме опубликовал ролик о прибытии команды в Тулу на матч 15-го тура чемпионата России против местного "Арсенала". В состав столичной команды на предстоящую игру вошел полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся от воспаления ахилла.

Напомним, в последний раз хавбек выходил на поле 27 сентября – ЦСКА в Лиге чемпионов разгромно проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:4). Без Дзагоева ЦСКА провел 4 матча, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Матч "Арсенал" – ЦСКА состоится завтра, 27 октября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.