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"29, 22, 22". Геркус анонсировал переход Смолова в "Локомотив"?


Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме анонсировал трансфер. По информации "СЭ", форвард "Краснодара" Федор Смолов уже к концу текущей недели может стать игроком железнодорожников.

- Достижение большой сделки - это как античному путешественнику пройти длинный путь, - написал Геркус. - Путь от края света в Рим. Последняя миля - когда городские стены уже видны - самая тяжелая часть пути. Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы... Ведь мы - чемпионы! Мы - паровозы! И мы никогда не сдаемся!

Отметим, что Геркус в конце записи добавил хэштеги #29 #22 #22. Любопытно, что 29, 22, 22 - количество проведенных игр Смолова в последних трех розыгрышах чемпионата России. 

Ожидается, что сумма трансфера составит около 9 миллионов евро, а 28-летний Смолов подпишет контракт с "Локомотивом" на 4 года.

 

Достижение большой сделки - это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим. ⠀ Последняя миля - когда городские стены уже видны - самая тяжёлая часть пути. ⠀ Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы... Ведь мы - чемпионы! Мы - паровозы! И мы никогда не сдаёмся! ⠀ #29 #22 #22 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 9 Авг 2018 в 12:31 PDT

 

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