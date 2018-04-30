28-й тур чемпионата России стал самым посещаемым в сезоне

Матчи 28-го тура чемпионата России в общей сложности посетил 151 961 человек. Этот показатель стал рекордным для сезона-2017/18.

"Это лучший результат с сезона-2012/13, когда был установлен рекорд посещаемости премьер-лиги, – отмечается в сообщении РФПЛ. – Тогда на игры 25-го тура пришли 170 804 болельщика".

Отметим, что больще 50 процентов всех болельщиков присутствовали на двух играх. На стадионе "Санкт-Петербург" за игрой "Зенит" – ЦСКА (0:0) наблюдали 51 328 зрителей. На встречу "Краснодар" – "Локомотив" (2:0) на домашней арене "быков" пришли 34 055 болельщиков.

Посещаемость РФПЛ: лучше еще не было