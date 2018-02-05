26 футболистов "Амкара" отправились на второй сбор в Турцию

"Амкар" отправился на второй зимний сбор в Турцию, сообщает пресс-служба клуба. Вместе с командой полетели 26 футболистов.

Вратари: Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт и Егор Седов.

Защитники: Петар Занев, Брайн Идову, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Александр Милькович, Николай Зайцев и Михаил Сиваков.

Полузащитники: Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелицио Браун Форбс, Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, Александр Рязанцев и Сергей Баланович.

Нападающие: Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин и Антон Гооге.

Сбор завершится 20 февраля. В его рамках тренерский штаб планирует провести четыре контрольных матча – с московским "Динамо" (7 февраля), с "Будучностью" из Черногории (11 февраля) и с ереванским "Алашкером". На 19 февраля соперник пока не определен.