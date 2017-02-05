24 игрока "Амкара" отправятся на сборы в Белек

Сегодня "Амкар" вылетит в Белек на второй тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба. После прилета вечером планируется занятие в тренировочном зале.

В сборах примут участие 24 футболиста: вратари - Александр Будаков, Дмитрий Хомич; защитники - Николай Зайцев, Петар Занев, Брайн Идову, Секу Конде, Александр Милькович, Иван Черенчиков, Николай Тарасов; полузащитники - Сергей Баланович, Роланд Гиголаев, Януш Гол, Бранко Йовичич, Павел Комолов, Олег Мищенко, Фегор Огуде, Давид Хурцидзе, Алихан Шаваев; нападающие - Чума Анене, Дарко Бодул, Михаил Костюков, Станислав Прокофьев, Александр Салугин, Антон Шиндер.

Второй сбор "Амкара" продлится с 5 по 19 февраля. Завтра команда проведет контрольный матч против боснийского "Железничара".