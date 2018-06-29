23-летний голкипер Коновалов стал игроком "Рубина"

Вратарь Иван Коновалов перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт казанского клуба. Контракт подписан на четыре года.

23-летний футболист является воспитанником академии "Спартака". Выступал за молодежную команду Амкара" (2013/14), "СКЧФ Севастополь" (первая половина сезона-2014/15), "Астрахань" (вторая половина сезона 2014/15). Следующие полтора сезона отыграл в клубе сербской Суперлиги "Раднички". С января 2017 года выступал в составе сербского клуба "Бачка". С сентября 2017 по июнь 2018 играл за "Торпедо-БЕЛАЗ" (Белоруссия).

В минувшем чемпионате Белоруссии вратарь сыграл семь матчей, в которых пропустил два гола. В пяти матчах он отыграл "на ноль".

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