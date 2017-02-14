18:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

22 игрока "Арсенала" отправились на третий сбор клуба в Турции

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Сегодня футболисты "Арсенала" прилетели в Турцию, где пройдет заключительный сбор команды перед весенней частью чемпионата России, информирует клубная пресс-служба. Главный тренер туляков Сергей Кирьяков заявил на сбор, который пройдет в Анталии, 22 футболиста.

Вратари: Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.

Защитники: Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стоппила Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.

Полузащитники: Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Боурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.

Нападающие: Игорь Шевченко, Федерико Расич.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/arsenal-nachal-tretiy-sbor-v-turtsii/

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