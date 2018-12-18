"2001 - хороший год, люблю его". Нигматуллин ностальгирует

Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин вспомнил о сезоне-2001, который стал для него одним из самых успешных в карьере.
"Удалось тогда собрать почти все возможные российские индивидуальные трофеи - "Лучший вратарь", "Лучший футболист России", "Лучший спортсмен страны" и "Джентльмен года". Хороший год,люблю его. И да, так в штанах играть мне было удобнее", - написал Нигматуллин в Твиттере.
2001 год. #Локомотив #Москва– ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 18 декабря 2018 г.
Удалось тогда собрать почти все возможные российские индивидуальные трофеи - "Лучший вратарь", "Лучший футболист России", "Лучший спортсмен страны" и "Джентльмен года".
Хороший год,люблю его.
И да, так в штанах играть мне было удобнее . 😁 pic.twitter.com/UNHniw6ATt
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