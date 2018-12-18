18:59 | Футбол — РПЛ

"2001 - хороший год, люблю его". Нигматуллин ностальгирует

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Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин вспомнил о сезоне-2001, который стал для него одним из самых успешных в карьере. 

"Удалось тогда собрать почти все возможные российские индивидуальные трофеи - "Лучший вратарь", "Лучший футболист России", "Лучший спортсмен страны" и "Джентльмен года". Хороший год,люблю его. И да, так в штанах играть мне было удобнее", - написал Нигматуллин в Твиттере.

 

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