"2001 - хороший год, люблю его". Нигматуллин ностальгирует

Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин вспомнил о сезоне-2001, который стал для него одним из самых успешных в карьере.

"Удалось тогда собрать почти все возможные российские индивидуальные трофеи - "Лучший вратарь", "Лучший футболист России", "Лучший спортсмен страны" и "Джентльмен года". Хороший год,люблю его. И да, так в штанах играть мне было удобнее", - написал Нигматуллин в Твиттере.