10:50 | Футбол — РФПЛ

20 титулов за 17 лет. ЦСКА напомнил о начале эпохи Гинера

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ЦСКА в Твиттере напомнил, что ровно 17 лет назад, 20 февраля 2001 года президентом клуба стал Евгений Гинер. Под его руководством армейцы завоевали 20 трофеев.

В активе ЦСКА при Гинере 6 титулов чемпионов России, 7 Кубков России, 6 Суперкубков России, а также первый в истории российского футбола еврокубок - Кубок УЕФА.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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merniloskut

Эпоха покупок по большому и по малому...

11:42

Бу-га-га!

Завидуйте.))

11:26

баламошка

Видать, прощаются с Гинером. Здравствуй, Червиченко!

11:05

tramvaj

ещё бы справочку из банка о затратах на полосатых, для комплекта.

10:53

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