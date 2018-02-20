20 титулов за 17 лет. ЦСКА напомнил о начале эпохи Гинера

ЦСКА в Твиттере напомнил, что ровно 17 лет назад, 20 февраля 2001 года президентом клуба стал Евгений Гинер. Под его руководством армейцы завоевали 20 трофеев.

В активе ЦСКА при Гинере 6 титулов чемпионов России, 7 Кубков России, 6 Суперкубков России, а также первый в истории российского футбола еврокубок - Кубок УЕФА.