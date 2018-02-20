20 титулов за 17 лет. ЦСКА напомнил о начале эпохи Гинера

ЦСКА в Твиттере напомнил, что ровно 17 лет назад, 20 февраля 2001 года президентом клуба стал Евгений Гинер. Под его руководством армейцы завоевали 20 трофеев.
В активе ЦСКА при Гинере 6 титулов чемпионов России, 7 Кубков России, 6 Суперкубков России, а также первый в истории российского футбола еврокубок - Кубок УЕФА.
В этот день 17 лет назад, 20 февраля 2001 года, Евгений #Гинер стал президентом #ЦСКА. С тех пор клуб выиграл:– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 февраля 2018 г.
🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 6 Суперкубков России
🏆 Кубок УЕФА
2⃣0⃣ титулов. And still counting 😎 pic.twitter.com/B4tnVpwrNh
merniloskut
Эпоха покупок по большому и по малому...
11:42
Бу-га-га!
Завидуйте.))
11:26
баламошка
Видать, прощаются с Гинером. Здравствуй, Червиченко!
11:05
tramvaj
ещё бы справочку из банка о затратах на полосатых, для комплекта.
10:53