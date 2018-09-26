20 лет назад прервалась безвыигрышная серия ЦСКА со "Спартаком", которая длилась 13 матчей

20 лет назад, 26-го февраля 1998 года, прервалась безвыигрышная серия ЦСКА в матчах со "Спартаком": армейцы не могли выиграть у красно-белых тринадцать матчей подряд.

Матч закончился с разгромным счетом - 4:1. Накануне дерби лидеры "Спартака" Егор Титов и Илья Цымбаларь получили по 4-й желтой карточке и были дисквалифицированы. ЦСКА получил явный перевес.

После первого тайма армейцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Хомухи и Филиппенкова. Во втором тайме все тот же Хомуха и Бородкин довели счет до разгромного - 4:0. Красно-белые ответили голом Робсона на девяностой минуте, который уже не играл никакой роли.