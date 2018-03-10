20 игроков ЦСКА вылетели в Грозный на игру с "Ахматом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял на игру 22-го тура премьер-лиги с "Ахматом" 20 игроков. Сегодня армейцы вылетели в Грозный из аэропорта Шереметьево в следующем составе:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников;

полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хасонов;

нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Встреча между "Ахматом" и ЦСКА пройдет завтра, 11 марта, начало игры – 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.