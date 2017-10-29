19:47 | Футбол — РФПЛ

"2+1" в гостях у "Зенита" делал только Гекдениз


В матче с "Зенитом" Джефферсон Фарфан забил два гола и сделал голевую передачу на Алексея Миранчука. В рамках высшего дивизиона дублями в ворота хозяев в Санкт-Петербурге отмечались 13 футболистов. Но только казанец Гекдениз Карадениз в чемпионском сезоне-2008 добавил к двум мячам результативный пас на Сергея Семака. (Кирилл БУРДАКОВ)

Авторы дублей в ворота "Зенита" в Санкт-Петербурге

Дата

Игрок

Клуб

Счет

17.05.1997

Алексей БАБЕНКО

КАМАЗ

3:0

25.04.1999

Андрей ТИХОНОВ

Спартак

2:1

05.05.2001

Дмитрий ВЯЗЬМИКИН

Торпедо

3:0

23.03.2002

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

Торпедо

2:2

19.07.2003

Андрей КАРЯКА

Кр.Советов

2:2

19.07.2004

Валерий ЕСИПОВ

Ротор

2:3

07.07.2004

Джамбулад БАЗАЕВ

Алания

2:3

30.04.2006

Михайло ПЬЯНОВИЧ

Спартак

4:1

30.03.2008

ГЕКДЕНИЗ Карадениз*

Рубин

3:1

21.09.2008

АИЛТОН

Терек

3:1

29.08.2015

Сергей КОРНИЛЕНКО

Кр.Советов

3:1

12.08.2016

Дмитрий ПОЛОЗ

Ростов

2:3

29.10.2017

Джефферсон ФАРФАН*

 Локомотив

3:0

* Сделали голевую передачу.

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