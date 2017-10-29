"2+1" в гостях у "Зенита" делал только Гекдениз

В матче с "Зенитом" Джефферсон Фарфан забил два гола и сделал голевую передачу на Алексея Миранчука. В рамках высшего дивизиона дублями в ворота хозяев в Санкт-Петербурге отмечались 13 футболистов. Но только казанец Гекдениз Карадениз в чемпионском сезоне-2008 добавил к двум мячам результативный пас на Сергея Семака. (Кирилл БУРДАКОВ)
Авторы дублей в ворота "Зенита" в Санкт-Петербурге
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Счет
|
17.05.1997
|
КАМАЗ
|
3:0
|
25.04.1999
|
Спартак
|
2:1
|
05.05.2001
|
Торпедо
|
3:0
|
23.03.2002
|
Торпедо
|
2:2
|
19.07.2003
|
Кр.Советов
|
2:2
|
19.07.2004
|
Ротор
|
2:3
|
07.07.2004
|
Алания
|
2:3
|
30.04.2006
|
Спартак
|
4:1
|
30.03.2008
|
Рубин
|
3:1
|
21.09.2008
|
Терек
|
3:1
|
29.08.2015
|
Кр.Советов
|
3:1
|
12.08.2016
|
Ростов
|
2:3
|
29.10.2017
|Локомотив
|
3:0
* Сделали голевую передачу.
Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив" // Таблица чемпионата России
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