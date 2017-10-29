"2+1" в гостях у "Зенита" делал только Гекдениз

В матче с "Зенитом" Джефферсон Фарфан забил два гола и сделал голевую передачу на Алексея Миранчука. В рамках высшего дивизиона дублями в ворота хозяев в Санкт-Петербурге отмечались 13 футболистов. Но только казанец Гекдениз Карадениз в чемпионском сезоне-2008 добавил к двум мячам результативный пас на Сергея Семака. (Кирилл БУРДАКОВ)

Авторы дублей в ворота "Зенита" в Санкт-Петербурге

* Сделали голевую передачу.

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив" // Таблица чемпионата России