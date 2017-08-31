19-летний иранец станет игроком "Рубина"

Полузащитник молодежной сборной Ирана Реза Шекари сегодня перейдет в "Рубин", утверждает "Реальное время". Сделка будет оформлена как свободный трансфер.

Хавбек в составе клуба "Зоб Ахан" в 2016 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Ирана. Шекари за свою карьеру успел отыграть 8 матчей за сборную Ирана до 17 лет и 11 матчей за национальную команду страны до 20 лет.

Отметим, что в 2015 году полузащитник был включен в список 50 самых талантливых молодых футболистов мира по версии издания The Guardian. А в феврале 2017 года игроком интересовался "Ростов", который возглавлял нынешний главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

Иранская звезда для "Ростова", лучший игрок Кубка Африки для "Локомотива"