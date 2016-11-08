18-летний ганец из брестского "Динамо" проходит просмотр в "Спартаке"

Нападающий брестского "Динамо" Диксон Афоаква находится на просмотре "Спартаке". На данный момент нет конкретной информации о возможном переходе 18-летнего ганца. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за белорусский клуб и забил один гол.
– В данный момент Диксон находится на просмотре в "Спартаке", – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы динамовцев. – Пока никакой конкретики относительно его возможного перехода нет. Сроки просмотра также не регламентированы.
Напомним, что в начале ноября нигерийские СМИ сообщили, что на просмотр в "Спартак" собрался 19-летний нигерийский нападающий "Вики Туристс" Годвин Обадже, который с 18 забитыми голами стал лучшим бомбардиром завершившегося месяц назад чемпионата Нигерии.
Гаттузо зол!
Это братик Игбуна и Акинфенвы- двоюродный.
16:21
merzavcik82
Новая отмазка у африканцев. Устал играть в футбол - говоришь руководству, что едешь на просмотр в Спартак. Те так мечтают о том чтобы пристроить своего "Максимку", что даже сроки не уточняют. )))
16:13
Chibisov
А в это время где то горько плачет мукунка)
15:33
shpasic
так, Динамо брестское, а Спартак какой?
15:33
merzavcik82
Берите! Без просмотра берите! Пока Реал или барса не проснулись! Суперфорвард с одним голом в чемпионате Беларисии!
15:29